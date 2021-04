Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Am Tag nach dem 0:3 stellt sich VfL-Geschäftsführer Sport, Benjamin Schmedes im „Nachgefragt“ den Fragen von NOZ-Sportchef Harald Pistorius. Die Niederlage am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf war die 12. Heimniederlage in Folge.

Redaktion: Harald Pistorius

Video: Benjamin Beutler