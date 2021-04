Am Sonntagnachmittag kam es auf der Kreuzung Osnabrücker Straße in Dissen zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen. Gegen 14.40 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Audi die Osnabrücker Straße von hilter aus kommend in Richtung Dissen. Er hatte somit Vorfahrt. Das übersah offenbar eine 63-jährige Fordfahrerin, die von Bad Rothenfelde kommend in die Kreuzung einfuhr. Die Autos kollidierten und der Audi wurde auf die Gleise des Haller Willem geschleudert, der dort ebenfalls verkehrt. Da ein Zug im Anmarsch war, senkten sich auch die Schranken. Glücklicherweise konnte der Zugführer rechtzeitig halten. Der Audi musste abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin und der Audifahrer kamen verletzt in ein Krankenhaus.

______________________________________________________________________

Material: NWM-TV / Schnitt: Finja Jaquet