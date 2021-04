In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 15. April 2021 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: Osnabrücker Facharzt: "Müssten jetzt explosiv und chaotisch impfen" +++ Griesert verzichtet auf Kandidatur: Wer tritt jetzt für die CDU an? +++ Inzidenz erneut über 100 – was heißt das für die Corona-Regeln im Landkreis Osnabrück?