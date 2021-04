Video Oberhausen: Schwerverletzte nach Streit mit Waffen im Park

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Bei einem mit Waffen ausgetragenen Streit in einem Park in Oberhausen sind mehrere Männer schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt in eine Klinik gebracht.