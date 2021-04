Video Umweltaktivisten legen Verkehr rund um Delmenhorst und Bremen lahm

Umweltaktivisten haben am Donnerstag mehrere Aktionen an wichtigen Autobahnen in Delmenhorst und der weiteren Region rund um Bremen durchgeführt, um gegen die Verkehrspolitik zu protestieren. Dazu seilten sie sich unter anderem von Schilderbrücken ab. Termin und Ort wurden gewählt, da zeitgleich eine Konferenz der Verkehrsminister von Bund und Ländern in der Bremen stattfindet.

Video: Eyke Swarovsky / Material: Nonstopnews