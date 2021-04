Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Seit dem 12. April müssen Schüler in Niedersachsen einen Corona-Schnelltest, ehe sie den Präsenzunterricht besuchen. Auch der 7-jährige Tjelle Froh muss sich nun zweimal in der Woche testen, ehe er in die Grundschule darf. Eigentlich würde er lieber darauf verzichten. Aber Tjelle freut sich, endlich seine Freunde und Lehrer wiederzusehen. Wir durften bei der morgendlichen Test-Routine dabei sein.

___________________________________________________________________

Video und Schnitt: Finja Jaquet