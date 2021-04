In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 12. April 2021 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: +++ 43-Jährige wird nach Unfall in Osnabrück "noch lange mit Folgen zu kämpfen haben" +++ So nah war seit langer Zeit kein Wolf dem Osnabrücker Stadtgebiet +++ Corona-Impfung: Stadt Osnabrück ruft dazu auf, alleine ins Impfzentrum zu kommen