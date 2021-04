Seit Montag, dem 12. April, müssen niedersächsische Schüler für den Präsenzunterricht einen negativen Schnelltest vorlegen. Auch an der Regenbogenschule in GM-Hütte müssen sich die Kinder zweimal in der Woche testen. Kontrolliert wird das von den Mitarbeitern und Lehrkräften. Schulleiter Stephan Seestern-Pauly ist froh, dass überhaupt Präsenzunterricht möglich ist: "Die Kinder freuen sich natürlich auch sehr darauf, in die Schule gehen zu dürfen." Auch auf vergessene Tests ist die Schule vorbereitet uns stellt für diesen Fall einen kostenlosen Selbsttest.

Auch die Eltern stehen hinter dem Konzept. Bis auf vier nehmen alle der rund 250 Schüler am Präsenzunterricht teil.

____________________________________________________________

Video und Schnitt: Finja Jaquet