Viel zu tun gab es für Polizei und Feuerwehr am Donnerstag auf der A1: Gleich zwei Unfälle ereigneten sich innerhalb von nur drei Stunden. Gegen 16.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem verunfallten BMW gerufen. Der Wagen war aus ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich mehrmals überschlagen. Der Fahrer wurde dabei aus dem Auto geschleudert und erlag später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Drei Stunden später wurde die Polizei auf einen Lastwagen aufmerksam, der die Absperrung an der Unfallstelle touchierte. Der Lkw kam erst 10 Kilometer später zum Stehen, nachdem er noch mehrmals an den Leitplanken entlangschrammte. Die Polizei vermutet gesundheitliche Probleme als Ursache.

_________________________________________________________________________________________________________________________Material: NWM-TV / Schnitt: Finja Jaquet