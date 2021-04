Seit Donnerstag können auch in den Hausarztpraxen Osnabrücks Menschen gegen Corona geimpft werden. Ein Besuch bei Ali Yassin in Sutthausen zeigt, dass viele Menschen die Möglichkeit nutzen. Rund 60 Impflinge haben so bereits am ersten Tag ihren Pieks bekommen.

Video und Schnitt: Finja Jaquet