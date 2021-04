In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 8. April 2021 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: Stadt und Landkreis Osnabrück heben Ausgangssperre auf +++ Kommt die Lockdown-Pflicht? Bundesregierung strebt volle Kontrolle über Maßnahmen an +++ Sturz von Osnabrücker Parkhausdach: Neues zum Hintergrund des Unglücks