Am Sonntag empfängt der VfL Osnabrück die Eintracht aus Braunschweig. Es ist ein Abstiegsspiel wie es im Buche steht: der 15. gegen den 16.. Nur einen Punkt trennen die beiden Teams aus Niedersachsen. Einer der VfL-Spieler kennt die „Löwen“ besonders gut: Ken Reichel. Der Verteidiger trug von 2007 bis 2018 das gelbe Trikot, bevor er zu Union Berlin wechselte und sich letzten Sommer dann den Lilaweißen anschloss. Das Aufeinandertreffen in der Hinrunde musste Reichel von der Tribüne aus verfolgen und auch am Sonntag wird er gegen seinen alten Arbeitgeber nicht auf dem Feld stehen – nach einem Muskelfaserriss ist er noch nicht wieder bei 100 Prozent.

Im Interview erklärt Reichel, warum sein Ausfall am Sonntag nicht so schwer wiegt, Wie er seine bisherige Zeit beim VfL bewertet und wie er mit der Konkurrenzsituation auf der linken Abwehrseite umgeht.

Video: Benjamin Beutler