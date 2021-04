In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 30. März 2021 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: Nachts im Osnabrücker Zoo: Böhmermann zeigt Schwächen der Luca-App auf +++ Zwei Frauen aus Melle nach Corona-Impfung schwer krank? +++ Nach Entscheidung in Lüneburg: Kippt auch in der Region Osnabrück die Ausgangssperre?