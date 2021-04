Am Dienstagmorgen gegen 8.40 Uhr kam es in Ostercappeln an der Kreuzung Bremer Straße/ Vehrter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall: Der 86-jährige Fahrer eines Mercedes übersah oder missachtete eine rote Ampel und wollte die Kreuzung überqueren. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem anrollenden Querverkehr, bei dem eine 74-Jährige Opelfahrerin schwer verletzt und in ihrem Wagen eingeklemmt wurde. Ihre Beifahrerin sowie der Unfallverursacher erlitten leichte Verletzungen. Alle Beteiligten wurden in umliegende Kliniken gebracht. Die Kreuzung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten durch die Feuerwehr komplett gesperrt.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Material: NWM-TV / Schnitt: Finja Jaquet