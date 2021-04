Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Schnee- und Eisglätte haben am frühen Dienstag zu zwei schweren Verkehrsunfällen im Landkreis Oldenburg geführt. Gegen 3.30 Uhr war zunächst ein Auto auf der glatten A1 bei Groß Ippener von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen prallte gegen einen Baum und überschlug sich im Anschluss. Später geriet ein Betonmischer auf der B212 bei Bookholzberg außer Kontrolle. Der Laster stellte sich quer, eine entgegenkommende Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen und prallte in das Heck des Mischers. Die Frau wurde wegen der widrigen Straßenverhältnisse mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Material: Nonstopnews