Video Roboter soll Sicherheitsdienst unterstützen

Für Erstaunen hat am Donnerstag in der Hamburger Innenstadt ein Roboter gesorgt, der an einen Hund erinnert. Ein Sicherheitsdienstleister stellte eine neue Technologie für den Wachschutz vor.