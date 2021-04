Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

In Wallenhorst-Hollage kam es am Morgen des ersten April zu einem leichten Verkehrsunfall. Ein 28 Jahre alter Van-Fahrer missachtete beim Überqueren des Fürstenauer Wegs die Vorfahrt eines Fords. bei dem Zusammenstoß wurde der 44-Jährige Fahrer des Fords verletzt und anschließend in eine Klinik gebracht. Dem Unfallverursacher ist nichts geschehen.