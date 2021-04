Am Mittwoch trat um 21 Uhr in Osnabrück die Ausgangssperre in Kraft. Bis 5 Uhr dürfen Osnabrücker nur mit einem triftigem Grund vor die Tür. Bis zum 11. April soll die Maßnahme, die der Eindämmung der Corona-Pandemie dienen soll, aufrecht erhalten werden. Was Osnabrücker von der Maßnahme erhalten und Eindrücke aus der Innenstadt nach 21 Uhr sehen Sie im Video.

Video: TV7-News, Beqiri

Schnitt: Benjamin Beutler