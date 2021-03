Video Haus nach Dachstuhlbrand in Delmenhorst nicht mehr bewohnbar

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Ein Feuer im Dachstuhl hat am Dienstag ein Einfamilienhaus an der Dresdener Straße im Delmenhorster Stadtsüden unbewohnbar gemacht. Die Feuerwehr kämpfte vor Ort gegen die Flammen, die sich unter den Dachpfannen ausgebreitet hatten. Zusätzlich machte den Einsatzkräften die schwierige Wasserversorgung zu schaffen. Die Polizei schätzte den Sachschaden am Tag nach dem Brand auf rund 100.000 Euro. Video: Eyke Swarovsky / Material: Nonstopnews