Video #StopAsianHate: Boygroup BTS stellt sich gegen Rassismus

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

In den USA wurden am 16. März in drei verschiedenen Massage-Salons im südlichen US-Bundesstaat Georgia acht Menschen erschossen - überwiegend asiatischstämmig. Die K-Pop-Band BTS setzte nun ein Zeichen gegen Rassismus.