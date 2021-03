Am Montagabend gegen 20.30 Uhr kam es nach Polizeiaussagen an der Kreuzung Wilhelmshöhe/GroßeStraße/Am Dölhof gzu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Autofahrer wollte nach links auf die Straße Am Dölhof abbiegen. Ihm entgegen kam ein 53-jähriger Autofahrer, der die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem der 18-jährige schwere Verletzungen erlitt. Der Mercedesfahrer wurde leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich auf rund 15.000 Euro.