In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 29. März 2021 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: Impf-Chaos in Niedersachsen: Langfristige Terminvergabe liegt auf Eis +++

Stadt Osnabrück wartet mit Ausgangssperre – trotz hoher Inzidenz +++ Neue Rekordzahlen beim Impfzentrum in Georgsmarienhütte