Video Corona-Lage in Deutschland: RKI-Lagebericht vom 29. März

Die Zahl der Neuinfektionen und die Inzidenz in Deutschland steigen weiter an. Am Montagmorgen haben die Gesundheitsämter dem RKI binnen eines Tages 9872 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 7709 Neuinfektionen verzeichnet. Kommt nun eine weitere Verschärfung des Lockdowns?