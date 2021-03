Am Donnerstag nahm der Osnabrücker Schnelltest-Bus den Betrieb auf. Erste Haltestation war am Jeggener Weg im Osnabrücker Stadtteil Schinkel. Zielgruppe sind insbesondere die Bewohner von großen Mehrfamilienhäusern in dicht besiedelten Stadtteilen. In zwei Stunden wurden 56 Menschen getestet – alle mit negativem Ergebnis.

_______________________________

Video: Andre Partmann

Schnitt: Benjamin Beutler