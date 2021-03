Video 28-jährige Frau in Delmenhorst erstochen – Tatverdächtiger schweigt

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Einen Tag nach den tödlichen Messerstichen auf eine 28-jährige Frau in einem Mehrfamilienhaus an der Helgolandstraße in Delmenhorst schweigt der 62-jährige Tatverdächtige. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt wegen Mordes und hat einen Antrag auf Haftbefehl gestellt. Video: Eyke Swarovsky / Material: Nonstopnews