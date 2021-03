In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 24. März 2021 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: Merkel stoppt Osterruhe: "Am Ende trage ich für alles die Verantwortung" +++ Überraschung: Vorerst keine Lockdown-Verschärfung im Landkreis Osnabrück +++ Eklat im Osnabrücker Kreistag: CDU-Abgeordneter schießt scharf und erntet Gegenwind