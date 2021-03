Video Entsetzen nach Brandanschlag auf das Delmenhorster Rathaus

Einen Tag nach dem Brandanschlag auf das Delmenhorster Rathaus herrscht Entsetzen in der Stadt. Ein 30-Jähriger hatte am Dienstagabend aus Frust über Bußgelder wegen mehrerer Corona-Verstöße Molotowcocktails in die Büroräume der Tourist-Info geworfen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen und ein Inferno verhindern, trotzdem wurden die Räume schwer beschädigt. Oberbürgermeister Axel Jahnz dankte drei Augenzeugen, die couragiert eingriffen und den Täter an der Flucht hinderten. Video: Eyke Swarovsky / Material: Nonstopnews