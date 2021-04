Video: Hunde-Hype in der Region Osnabrück: Was bedeutet die Anschaffung eines Welpen in der Coronazeit?

Tierheime, Hundeschulen und jene, die gerne sich gerne einen Hund anschaffen würden: Sie alle merken, dass es während der Coronazeit einen regelrechten Ansturm auf Welpen gibt. Wir haben uns in der Region Osnabrück einmal umgehört: Was bedeutet es, sich während einer grassierenden Pandemie einen Welpen anzuschaffen?

Redaktion/Video: André Partmann