Video Großeinsatz im Rathaus: Feuer in der Delmenhorster Tourist-Info

Großeinsatz für die Feuerwehr in Delmenhorst am späten Dienstagabend: In der Tourist-Info im Erdgeschoss des Rathauses war ein Feuer ausgebrochen. Große Teile des Büros wurden zerstört. Oberbürgermeister Axel Jahnz zeigte sich vor Ort schockiert. Ein Augenzeuge berichtete von einem Mann, der mehrere Brandsätze durch die Fenster in das Rathaus geworfen habe. Video: Eyke Swarovsky / Material: Nonstopnews