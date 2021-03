Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Am Montagabend wurde die Polizei zu einer Wohnunterkunft in Meppen gerufen. Ein 21-Jähriger soll seinen 30 Jahre alten Mitbewohner mit einer Waffe bedroht haben. Am Wohnhaus angekommen, musste die Polizei feststellen, dass sie den 21-Jährigen nicht ohne Hilfe würden abführen können: Der Weg ins Obergeschoss war von Möbeln und Abfall verbaut, sodass die Beamten eine Drehleiter organisieren mussten.