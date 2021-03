Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Die Osnabrücker Berufsfeuerwehr hat eine neue Feuerwache bekommen. Seit dem 8. März ist die Wache an der Nordstraße 2 in Betrieb. Gerrit Kruse, Leiter der Wache, hat uns das Gebäude von innen gezeigt.

______________________________

Redaktion: Sven Stahmann

Video: Benjamin Beutler

Musik: Youtube Audio Library/ Just Dance, Patrik Patrikios