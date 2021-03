Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

In Syke musste die Feuerwehr am Montagvormittag gleich zweimal ausrücken: Auf einer Kreuzung kam es zu einem Vorfahrtsunfall. Bei dem Aufprall blieb einer der beiden beteiligten Pkw auf der Seite liegen. Die Insassin konnte mit leichten Verletzungen aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Nur einige Straßen weiter fing ein Auto in einer Lagerhalle Feuer. Die Flammen breiteten sich schnell aus, weswegen ein Großaufgebot der Feuerwehr vor Ort war. Zu Schaden kam dabei niemand.