Video Polizei löst Demo von Rechtsextremisten in Berlin auf

In Kassel und in Berlin haben Rechtsextreme gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Während es in Kassel zu Auseinandersetzungen mit der Polizei kam, wurde die Demonstration ohne größere Zwischenfälle aufgelöst.