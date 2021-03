Am Freitag rief die Fridays for Future-Bewegung zum globalen Klimastreik auf. Auch in Osnabrück kamen viele Menschen zusammen. Unter dem Motto "no more empty promises" (deutsch: Keine leeren Versprechen mehr) forderten sie unter anderem einen stärkeren Einsatz für die Verkehrswende.

Aufnahme und Schnitt: Finja Jaquet