Video Hunderttausende Jungaale werden in der Elbe ausgesetzt

Mit rund 450 000 ausgesetzten Jungaalen soll der Bestand der Wanderfische in der Elbe gesichert werden. In Bleckede im Landkreis Lüneburg und anderen Orten an dem Fluss und seinen Nebengewässern wurden am Mittwoch zum 16. Mal Glasaale entlassen - insgesamt waren es 149 Kilogramm. Sie messen nur sechs bis sieben Zentimeter und sind fast durchsichtig.