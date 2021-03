Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Am frühen Freitagmorgen ist ein Geldautomat der Oldenburgischen Landesbank (OLB) an der Großen Straße in Aschendorf gesprengt worden. Verletzt wurde niemand, das Gebäude wurde leicht beschädigt.

Videomaterial: NWM-TV

Schnitt: Finja Jaquet