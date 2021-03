Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Die Meteorologen sind schon in den Lenz gestartet, aber nach dem Kalender geht es erst am Samstag los: Am 20. März ist Frühlingsanfang.