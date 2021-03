Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Philipp Kühn, Torhüter beim VfL Osnabrück, hat turbulente Wochen hinter sich. Gegen Sandhausen saß der 28-Jährige erstmals in dieser Saison auf der Ersatzbank. Der neue Cheftrainer Markus Feldhoff entschied dann früh, Kühn wieder zur Nummer eins zu machen. Wie er die Entscheidungen aufnahm, was der neue Trainer in der Mannschaft bewirkt und ob er sich einen Verbleib über den Sommer hinaus beim VfL vorstellen kann, beantwortet er im Video.

Redaktion: Benjamin Beutler

Kamera: Tobias Saalschmidt