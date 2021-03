In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 16. März 2021 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: +++ Hochinzidenzkommune Osnabrück: Kritik am Hin und Her von Schulleiter und Einzelhandel +++ Nach Flucht vor Polizei: 18-Jähriger stürzt von Parkhausdach in Osnabrück +++ Auto gerät auf der A30 bei Osnabrück in Vollbrand