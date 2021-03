Die 7-Tage-Inzidenz ist in der Stadt Osnabrück erneut gestiegen. Am Dienstag, 16. März, liegt der Wert am fünften Tag in Folge über 100. Ab Mittwoch gelten weitere Einschränkungen im Stadtgebiet. Was die Passanten, die die letzten Möglichkeiten zum Einkaufen nutzen, dazu sagen, sehen und hören sie im Video.

Video: Tobias Saalschmidt

Material: TV7News / Festim Beqiri