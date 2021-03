In einer Wohnunterkunft in Melle-Mitte ist in der Nacht zu Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Zum wiederholten Male. Feuerwehr und Polizei waren vor Ort und brachten die anwesenden Bewohner in Sicherheit. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar, heißt es von den Ermittlern.

