In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 15. März 2021 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: Inzidenz in der Stadt Osnabrück am Montag erneut über 100 – was passiert nun? +++ Syrische Familie in Osnabrück fühlt sich vom Schimmel bedroht +++ Gratis-Corona-Schnelltests in Osnabrück jetzt an fünf Tagen pro Woche