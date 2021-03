Beim Nachgefragt stand bisher immer der Cheftrainer des VfL Osnabrück Rede und Antwort nach den Spielen. In den nächsten Wochen werden die Gesprächspartner wechseln. Am Montag nach dem 1:1 beim 1. FC Nürnberg äußerte sich VfL-Stürmer und Torschütze Marc Heider bei NOZ-Sportredakteur Benny Kraus unter anderem zu seinem Premierentor in der 2. Bundesliga, Einflüsse vom neuen Trainer Markus Feldhoff und warum Spieler gut daran tun, online nicht in Fanforen zu lesen.

_______________

Interview: Benny Kraus

Kamera/Schnitt: Benjamin Beutler