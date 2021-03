Video Landtagswahlen: Grüne und SPD klare Sieger - CDU verliert

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Winfried Kretschmann von den Grünen hat die Landtagswahl in Baden-Württemberg mit einem satten Vorsprung gewonnen. In Rheinland-Pfalz konnte die Sozialdemokratin Malu Dreyer die Wahl für sich entscheiden. Großer Verlierer in beiden Ländern ist die CDU.