Video Bremervörde: Drive-In-Impfen für über 80-Jährige

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Im Auto sitzend haben am Samstag zahlreiche Seniorinnen und Senioren in der Stadt Bremervörde eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Das Angebot richtete sich an Frauen und Männer ab 80 Jahren. Knapp 480 Menschen hatten sich nach Angaben des Landkreises Rotenburg für das Drive-In-Impfen angemeldet. Auf dem Markt- und Messegelände wurde dazu eine Impfstraße aufgebaut.