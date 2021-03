Video Ab Mai: Biden verspricht Impfung für alle

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

US-Präsident Biden macht den Amerikanern in einer emotionalen Rede vorsichtige Hoffnung in der Pandemie. Die Impfungen gehen deutlich schneller voran als von ihm versprochen. Wenn alles gut geht, sollen die Amerikaner am Unabhängigkeitstag wieder feiern können.