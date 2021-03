In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 10. März 2021 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: Brand in der Osnabrücker Innenstadt: Polizei und Feuerwehr evakuieren Hausbewohner +++ Panne im Impfzentrum Osnabrück: Ursachenforschung "auf Hochtouren" +++ Sturmtief Klaus: Meteorologen erwarten teils schweren Sturm über Region Osnabrück