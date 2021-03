Video Spahn zu Impfreihenfolge: «Sehr hohes Vertrauen» in Ärzte

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Ab April soll auch in deutschen Arztpraxen geimpft werden. Jens Spahn setzt Vertrauen in die Ärzte. Diese würden ihre Patienten kennen und wissen ja, wer zuerst zu impfen sei, so der Bundesgesundheitsminister.