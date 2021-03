In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 9. März 2021 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: +++ Osnabrücker Paracelsus-Krankenschwestern bekommen keine Extra-Zahlungen +++ Corona-Lockerungen: In diesen Geschäften in Osnabrück ist Terminshopping möglich +++ "Mussten einige Frisuren retten": So lief die erste Woche bei Friseuren der Region Osnabrück