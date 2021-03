Video Bundestrainer gesucht: Klopp, Rangnick oder Flick?

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Nach dem Abschied von Joachim Löw im Sommer muss ein neuer Bundestrainer her. Bis zur WM 2022 in Katar ist dann nicht mehr viel Zeit. Ein Wunschkandidat vieler Fans erlebt in Liverpool gerade eine Krise.